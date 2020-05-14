عاطل يقتل شقيقه بالساطور: مريض نفسي وبيتخانق مع والدنا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

ألقت قوات الشرطة القبض على عاطل من إحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، بتهمة قتله شقيقه المريض نفسيا، باستخدام آلة حادة "ساطور".

وتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بتلقيه إشارة من مستشفى المنيا الجامعي بوصول "ح. م. ع. ا" 28 عاما، "جثة هامدة" إثر التعدي عليه، وبانتقال أجهزة الأمن إلى المستشفى وبسؤال والده" م. ع. ا." 61 عاما لم يتهم أحد بارتكاب الواقعة، وأفاد بأن جثة ابنه كانت مُلقاة على الطريق السياحي بجوار المنطقة الأثرية بقرية بني حسن في شرق النيل.

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وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي برئاسة الرائد محمد بكر رئيس وحدة مباحث أبوقرقاص، وإشراف العميد جمال الدغيدي رئيس البحث الجنائي بالمديرية، أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه "ا. م. ع. ا" 38 عاما، حاصل على دبلوم فني "عاطل".

ضبطت أجهزة الأمن المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، والتعدي على شقيقه بآلة حادة "ساطور" وقال إن شقيقة كان يعاني من مرض نفسي ودائم الشجار مع والده، كما عثرت المباحث على الساطور المستخدم في الواقعة.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 2395 لسنة 2020 إداري مركز شرطة أبوقرقاص، وأُخطرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم، وقررت استعجال تحريات المباحث حول الظروف والملابسات.