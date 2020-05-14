بينهم سيدة وطفلاها.. كفر الشيخ تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، أمس الأربعاء، 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، الأربعاء، إن المصابين بينهم سيدة وطفلاها كانوا مخالطين لحالة مصابة قبل ذلك، وطبيب وزوجته من مركز الحامول، و5 حالات أخرى يقيمون بقريتي دفرية، وأريمون، التابعتين لمركز كفر الشيخ، وأماكن أخرى داخل محافظة كفر الشيخ.

وقال المصدر الطبي إنه جرى أخذ عينات منهم، لتحليلها وأثبتت نتائجها إصابتهم بفيروس كورونا، وجرى نقل 3 حالات (السيدة وطفليها) إلى مستشفى العزل الطبي بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، فيما جاري تحويل الباقين إلى مستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم، والمدينة الجامعية بنين بسخا، أو خارج المحافظة، لاستكمال علاجهم هناك.