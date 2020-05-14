بعد عرقلة واشنطن المشروع التونسي - الفرنسي، ألمانيا وإستونيا تقدّمان قرارًا جديدًا حول هدنةٍ عالميّة بسبب فيروس "كورونا" في الأمم المتحدة

وكالات - أفاد دبلوماسيون مساء أمس، الثلاثاء 12 ماي 2020، بأن ألمانيا وأستونيا تعتزمان طرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يتعلق بوقف لإطلاق النار على مستوى العالم خلال أزمة كورونا، وليحل مكان مسودة سابقة مماثلة كانت قد أعدتها تونس وفرنسا وعرقلتها الولايات المتحدة.

وتم تقديم الاقتراح أمس الثلاثاء خلال مؤتمر عبر الفيديو عقد خلف أبواب مغلقة ودعت إليه أستونيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن.

وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته "علينا أن نقلب الصفحة".

وأضاف دبلوماسي آخر أن ألمانيا وإستونيا، الدولتان غير الدائمتي العضوية في مجلس الأمن، "تريدان تعميم نص قامتا بصياغته".

وسيركز مشروع القرار الجديد كنظيره الفرنسي التونسي، على الدعوة إلى وقف إطلاق النار في مختلف النزاعات في العالم لإعطاء الدول المتحاربة الفرصة للتصدي لوباء فيروس كورونا.

ولفت دبلوماسيون إلى أن النص الجديد سيعتمد على العديد من النقاط التي أثيرت في المشروع السابق، لكنه سيكون أقصر و"أكثر إيجازا".

وقال أحد الدبلوماسيين إن الصين أعلنت الثلاثاء أنها تدعم تحركا سريعا في المجلس يؤدي إلى نتائج.

والسبت قال دبلوماسي صيني إن واشنطن تتحمل "المسؤولية الكاملة" لإعاقة القرار الفرنسي التونسي.

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وفاجأت واشنطن المجلس الجمعة بعرقلة القرار ومنعه من المضي قدما نحو التصويت.

وكشف مفاوضون طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم، أن واشنطن غيّرت موقفها غداة موافقتها على النص.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية حينها "برأينا، يجب أن يكون الهدف دعم دعوة الأمين العام إلى وقف عالمي لإطلاق النار".

وهددت واشنطن بإستخدام حق النقض إذا كانت هناك أي إشارة صريحة إلى منظمة الصحة العالمية التي إتهمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتقليل من خطورة تفشي المرض في الصين.

وأشار دبلوماسيون إلى أنه في الوقت نفسه لوحت بكين أيضا بحقها في النقض في حال لم يتم ذكر منظمة الصحة العالمية، قبل أن تتراجع عن ذلك وتقبل بالصيغة المقدمة.

وقال سفير إستونيا لدى الأمم المتحدة، سفين يورغنسون "يجب أن نجد مخرجا لهذا المأزق"، دون أن يؤكد مشاركة بلاده في صياغة المسودة الجديدة مع ألمانيا.