150 طفلاً جرى تجنيدهم وإرسالهم للقتال في ليبيا

فيما أكد الجيش الليبي أن مدفعيته استهدفت مواقع تمركزات قوات الوفاق بمنطقة السواني جنوب طرابلس، أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب، أمس، القبض على 3 سيارات استطلاع حاولت الاقتراب من قاعدة الوطية. على صعيد آخر، أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن أن العديد من الأطفال ممن هم دون سن الـ 18، يذهبون من إدلب وريف حلب الشمالي إلى عفرين، بحجة العمل هناك في بداية الأمر ومنهم من ذهب دون علم ذويه، ليتم تجنيدهم بعفرين من قبل الفصائل الموالية لتركيا، وإرسالهم للقتال إلى جانب "حكومة الوفاق" في معاركها ضد الجيش الليبي على الأراضي الليبية".

تجنيد الأطفال

ولفت المرصد إلى رصده تفاصيل حادثة جرت مع طفل لم يتجاوز الـ 15 من عمره، حيث أقدم الطفل على ترك مخيم النازحين الذي يقطن فيه برفقة عائلته، والذهاب إلى عفرين للعمل في مجال الزراعة، وبقي على اتصال مع ذويه لنحو 20 يوماً، بعد ذلك انقطع الاتصال به وتفاجأ ذوو الطفل بظهوره بأحد الأشرطة المصورة وهو يقاتل إلى جانب الفصائل السورية في ليبيا، وتبين أنه جرى تجنيدهم في صفوف "السلطان مراد". وكشف المرصد أن من ضمن المجموع العام للمجندين، يوجد نحو 150 طفلا تتراوح أعمارهم بين الـ 16 والـ 18 غالبيتهم من فرقة "السلطان مراد"، جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر.

ارتفاع المرتزقة

وقال المرصد إن وصول دفعة جديدة من المقاتلين إلى الأراضي الليبية، يرفع تعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، إلى نحو 8700 مرتزق بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3550 مجندا. ووثق المرصد السوري مقتل 8 من "مرتزقة" تركيا خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة على محاور عدة في ليبيا، لتبلغ حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 287 مقاتلا بينهم 16 طفلا دون سن الـ 18.

توثيق المرصد السوري

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ارتفاع تعداد المرتزقة في ليبيا إلى 8700

عدد المجندين في المعسكرات التركية 3550

يوجد 150 طفلا تتراوح أعمارهم بين 16 و 18

ارتفاع قتلى المرتزقة في ليبيا إلى 287 عنصراً