تجنيد الأطفال
ولفت المرصد إلى رصده تفاصيل حادثة جرت مع طفل لم يتجاوز الـ 15 من عمره، حيث أقدم الطفل على ترك مخيم النازحين الذي يقطن فيه برفقة عائلته، والذهاب إلى عفرين للعمل في مجال الزراعة، وبقي على اتصال مع ذويه لنحو 20 يوماً، بعد ذلك انقطع الاتصال به وتفاجأ ذوو الطفل بظهوره بأحد الأشرطة المصورة وهو يقاتل إلى جانب الفصائل السورية في ليبيا، وتبين أنه جرى تجنيدهم في صفوف "السلطان مراد". وكشف المرصد أن من ضمن المجموع العام للمجندين، يوجد نحو 150 طفلا تتراوح أعمارهم بين الـ 16 والـ 18 غالبيتهم من فرقة "السلطان مراد"، جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر.
ارتفاع المرتزقة
وقال المرصد إن وصول دفعة جديدة من المقاتلين إلى الأراضي الليبية، يرفع تعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، إلى نحو 8700 مرتزق بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3550 مجندا. ووثق المرصد السوري مقتل 8 من "مرتزقة" تركيا خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة على محاور عدة في ليبيا، لتبلغ حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 287 مقاتلا بينهم 16 طفلا دون سن الـ 18.
توثيق المرصد السوري
ارتفاع تعداد المرتزقة في ليبيا إلى 8700
عدد المجندين في المعسكرات التركية 3550
يوجد 150 طفلا تتراوح أعمارهم بين 16 و 18
ارتفاع قتلى المرتزقة في ليبيا إلى 287 عنصراً
كانت هذه تفاصيل خبر 150 طفلاً جرى تجنيدهم وإرسالهم للقتال في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.