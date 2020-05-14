تكهنات حول احتمال إرجاء الانتخابات الأمريكية

أفاد مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصهره جاريد كوشنر أنه لا يستطيع أن يضمن إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في موعدها المحدد بسبب وباء كوفيد-19، قبل أن يعدل تصريحه. والانتخابات الرئاسية مقررة قانونياً في 3 نوفمبر، وليس لدى البيت الأبيض صلاحية تغيير ذلك إنما الكونغرس، لكن تصريح كوشنر فتح المجال أمام التكهنات فيما يتجه ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن نحو حملات مكثفة في الأشهر الستة الأخيرة قبل الاستحقاق.

موعد الانتخابات

وردا على سؤال خلال مقابلة مع مجلة "تايم" الأمريكية حول ما إذا بإمكانه أن يضمن إجراء الانتخابات في موعدها حتى في حال ظهور موجة ثانية للوباء، قال كوشنر "لست أكيدا أنه بامكاني التعهد بشيء أو بآخر، لكن في الوقت الحاضر هذه هي الخطة". وأضاف "آمل أنه بحلول سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر نكون قد أجرينا عملا كافيا بالنسبة للفحوصات ومختلف الأمور التي نحاول القيام بها لمنع انتشار للفيروس في المستقبل بحجم يدفعنا إلى إغلاق البلاد مجددا".

تغيير التاريخ

على الرغم من أن كوشنر لم يقل إنه يريد إجراء تغيير في التاريخ، موضحا "هذا ليس قرارا اتخذه أنا"، فإن تصريحاته سرعان ما أثارت بلبلة، ما دفع كوشنر إلى إصدار توضيح عبر شبكة "إن بي سي نيوز" قائلا "لم أشارك في أي نقاش بشأن محاولة تغيير موعد الانتخابات الرئاسية، ولست على علم بذلك". وموعد الانتخابات بات موضع مراقبة نظرا للاضطرابات اللوجستية التي سببها الإغلاق المرتبط بانتشار الوباء ومخاطر عدم توجه الناخبين للإدلاء بأصواتهم في مراكز اقتراع مزدحمة، لكن ترمب وبايدن استبعدا أي تغيير في موعد الانتخابات.

القانون الفيدرالي

وحول إمكانية تأجيل أو إلغاء الانتخابات المقررة في نوفمبر، تقول نيويورك تايمز إن هذا يمكن أن يحدث ولكن بصعوبة بالغة، فموعد الانتخابات العامة يتم تحديده بموجب القانون الفيدرالي وظل ثابتا منذ عام 1845، وسيتطلب تغيير الموعد تغييرا في القانون الفيدرالي، وهذا يعني تشريع يتم إقراره من الكونغرس وتوقيعه من الرئيس مع إمكانية رفضه أمام القضاء. وتشير الصحيفة، إلى أن القول إن هذا أمر غير مرجح سيكون تقليلا من الأمر، لكن حتى لو حدث كل هذا، فلن يكون هناك الكثير من المرونة في اختيار موعد بديل للانتخابات، حيث ينص الدستور الأمريكي على ضرورة أن يؤدي الكونغرس الجديد القسم في الثالث من يناير، وأن تبدأ الفترة الرئاسية الجديدة في 20 يناير، وهذان الموعدان لا يمكن تغييرهما بمجرد تمرير تشريع عادي.

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منطوق القانون الفيدرالي الأمريكي

موعد الانتخابات العامة يحدده القانون الفيدرالي

ظل هذا الموعد ثابتا دون تغيير منذ عام 1845

تغيير الموعد تشريع يتم إقراره من الكونغرس ويوقعه الرئيس

ينص الدستور على أداء الكونغرس الجديد القسم في الثالث من يناير