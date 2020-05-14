المغرب.. ارتفاع بحالات التعافي من كورونا وتسجل إصابات جديدة

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سجل المغرب، الأربعاء، 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 6512.

وقال محمد اليوبي مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة إن المغرب لم يسجل أي حالة وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة المنقضية، ليبقى العدد المسجل 188 حالة، منذ ظهور الوباء في البلاد.

وأضاف أن عدد حالات التعافي من الإصابة بالفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ 140 حالة، ليصل إجمالي الحالات المتعافية منذ بداية الوباء إلى 3131 حالة.

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وكانت وزارة التربية والتعليم بالمغرب قررت الثلاثاء، تمديد إغلاق المدارس حتى سبتمبر الذي يصادف موعد الدخول المدرسي المقبل مع الاقتصار على إجراء امتحانات البكالوريا، في سياق إجراءات التصدي لانتشار جائحة كورونا، بحسب ما أعلن وزير التربية الوطنية.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن الوزير سعيد أمزازي قوله إن التحاق التلاميذ بالمدارس سيتم في سبتمبر المقبل، حيث علقت الدراسة في المملكة منذ منتصف مارس بسبب تداعيات الوباء، مع اعتماد نظام للدروس عن بعد.

وستفتح المدارس استثناء في يوليو لاستقبال المرشحين لامتحان السنة الثانية بكالوريا، على أن تجرى امتحانات السنة الأولى في سبتمبر، بحسب ما أضاف أمزازي الذي كان يتحدث خلال جلسة للغرفة الثانية للبرلمان المغربي.

ومن المنتظر أن تنتهي المرحلة الثانية من حالة الطوارئ الصحية في المغرب، في 20 مايو الحالي، بعد أن انتهت المرحلة الأولى التي استمرت من 20 مارس إلى 20 أبريل الماضيين.