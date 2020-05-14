شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الصين الليلة الماضية ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم أن الحالات الثلاث الجديدة كلها إصابات محلية. ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في الصين حالياً 82929 إصابة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.

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