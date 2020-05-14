402 إصابة و14 وفاة جديدة بفيروس كورونا في أوكرانيا

أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف تسجيل 402 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينهم 25 طفلًا، و94 عاملًا في مجال الصحة، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 16 ألفًا و425 حالة، من بينهم ألف و130 طفلًا، و3 آلاف و208 عمال صحيين.
كما أعلن ستيبانوف وفاة 14 شخصًا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 439 حالة.
وأشار وزير الصحة الأوكراني إلى تعافي 343 مريضًا، وبذلك يرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد إلى 3 آلاف و716 حالة.
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