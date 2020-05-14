اعلنت وزارة الصحة الالمانية تسجيل 933 إصابة و89 وفاة جديدة بفيروس كورونا.
وكانت الحكومة الالمانية قد كشفت عن سعيها إلى رفع القيود على حركة التنقل على حدودها، التي وضعت في إطار التدابير للوقاية من فيروس كورونا المستجد، في منتصف حزيران.
يذكر ان ألمانيا كانت قد فرضت قيودا في منتصف شهر آذار على حدودها مع الدول المجاورة، بهدف احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وسمح فقط للعاملين عبر الحدود أو شاحنات نقل المواد الغذائية بالمرور، وحظرت الزيارات ذات الطابع الخاص. من جهة أخرى، أصدرت ألمانيا تحذيرا من السفر السياحي الى الخارج حتى منتصف حزيران.
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