الصحة الالمانية: تسجيل 933 إصابة و89 وفاة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت ​وزارة الصحة​ الالمانية تسجيل 933 إصابة و89 وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​.

وكانت ​الحكومة الالمانية​ قد كشفت عن سعيها إلى رفع القيود على حركة التنقل على حدودها، التي وضعت في إطار التدابير للوقاية من فيروس كورونا المستجد، في منتصف حزيران.

يذكر ان ​ألمانيا​ كانت قد فرضت قيودا في منتصف شهر آذار على حدودها مع الدول المجاورة، بهدف احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وسمح فقط للعاملين عبر الحدود أو ​شاحنات​ نقل المواد الغذائية بالمرور، وحظرت الزيارات ذات الطابع الخاص. من جهة أخرى، أصدرت ألمانيا تحذيرا من السفر السياحي الى الخارج حتى منتصف حزيران.