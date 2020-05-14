درباس: إذا كان يرغب بهاء الدين الحريري بدخول المعترك السياسي فالساحة اللبنانية مفتوحة أمامه

رأى وزير الشؤون الاجتماعية السابق ​رشيد درباس​، في حديث لصحيفة "​الانباء الكويتية​"، أن "التعويل على وجود انقسام في الشارع السني بين مؤيد ​سعد الحريري​ وآخر لشقيقه بهاء ​الدين​ مبالغ به، خصوصا أن الأخير لم يأت بخطاب سياسي جديد يخرج البلاد من أزماتها"، معتبرا أن "​المال​ السياسي لبهاء الدين والذي لم يعد يملكه أخوه، قد يحدث انتعاشا محدودا في بعض المناطق، لكن ما فاته هو أن إشباع الجائع مثل عود الكبريت سرعان ما ينطفئ بعد انتهاء المادة المشتعلة فيه".

ولفت درباس إلى أن "من يملك مشروعاً سياسياً كبيراً لإنقاذ البلاد، لا يدخل في زواريب الشارع السني لتسويقه، بل يطرحه من منطلق وطني صرف على غرار ما يفعله رؤساء الحكومات السابقين، وعليه إذا كان يرغب بهاء الدين بدخول المعترك السياسي ولديه الإمكانيات المالية، فالساحة اللبنانية مفتوحة أمامه، لكن ليس من حقه أن يقول انه أت للم تركة سياسية أضاعها سعد"، معتبرا أن "هذا التصرف لبهاء الدين غير مفيد من الناحية العملية، وغير مستحب لا على الصعيد الأخلاقي ولا على المستوى العائلي".