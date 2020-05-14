وزير التربية: نعمل على عدة مسارات لتطوير التعليم الرسمي في لبنان

أكد وزير التربية و​التعليم العالي​ ​طارق المجذوب​، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" ان "تزامن ​الوضع الاقتصادي​ في ​لبنان​ مع أزمة ​كورونا​ أرخى بثقله على الجسم التربوي، فالأهالي في ضائقة اقتصادية، ويجب عدم تحميل المعلمين والإداريين أعباءً إضافية، ومن واجبنا العمل على تأمين رواتبهم، ولذلك قمنا بعدة اجتماعات مع جميع الشركاء التربويين بغية التوصّل إلى حلول، وتم توقيع بيان مشترك يكفل استدامة التعليم".

ولفت المجذوب الى انه "نعمل على عدة مسارات لتطوير ​التعليم الرسمي​ في لبنان، لأننا نؤمن ب​القطاع العام​ ونقدر كفاءاته، وأبواب المدرسة الرسمية مفتوحة أمام الجميع، ونعمل على خطة طوارئ تربوية سترى النور قريباً، ونولي ​القطاع الخاص​ اهتمامنا لأهميته في ​تاريخ لبنان​ التربوي".