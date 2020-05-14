أكد وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" ان "تزامن الوضع الاقتصادي في لبنان مع أزمة كورونا أرخى بثقله على الجسم التربوي، فالأهالي في ضائقة اقتصادية، ويجب عدم تحميل المعلمين والإداريين أعباءً إضافية، ومن واجبنا العمل على تأمين رواتبهم، ولذلك قمنا بعدة اجتماعات مع جميع الشركاء التربويين بغية التوصّل إلى حلول، وتم توقيع بيان مشترك يكفل استدامة التعليم".
ولفت المجذوب الى انه "نعمل على عدة مسارات لتطوير التعليم الرسمي في لبنان، لأننا نؤمن بالقطاع العام ونقدر كفاءاته، وأبواب المدرسة الرسمية مفتوحة أمام الجميع، ونعمل على خطة طوارئ تربوية سترى النور قريباً، ونولي القطاع الخاص اهتمامنا لأهميته في تاريخ لبنان التربوي".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التربية: نعمل على عدة مسارات لتطوير التعليم الرسمي في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.