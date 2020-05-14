اشارت مصادر ​السراي الحكومي​ لصحيفة "الجمهورية" ان "موقف رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ يشدد على ان لا تعيينات الّا وفق شروط ومعايير الجدارة والكفاءة، وهذا أمر مُتفاهم عليه بينه وبين الرئيسين ​ميشال عون​ و​نبيه بري​"، مشيرة الى ان "​التعيينات​ المالية لا بد أن تُبصر النور في وقت ليس ببعيد جداً، وبالتأكيد ضمن معايير الجدارة والخبرة والكفاءة، وليس ضمن معايير التسييس و​المحاصصة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر السراي الحكومي لـ"الجمهورية": لا تعيينات الّا وفق شروط ومعايير الجدارة والكفاءة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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