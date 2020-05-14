مجلس الامن دعا لبنان لتنفيذ القرار 1559: لوقف التورط في أي نزاع خارجي

شدّد ​مجلس الأمن الدولي​ على دعواته السابقة لجميع الجهات ال​لبنان​ية إلى وقف التورط في أي نزاع خارجي بما يتفق مع التزامها في ​إعلان بعبدا​.

وأكد مجلس الأمن على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1559 الصادر عام 2004 والذي يطالب بنزع سلاح كل ​الجماعات المسلحة​ في لبنان، وحصره تحديدا في ​الجيش اللبناني​ بحيث لا تكون هناك أسلحة أو سلطة غير تلك التي تمتلكها ​الدولة​.

وأكد مجلس الأمن أن ​القوات​ المسلحة هي القوات الشرعية الوحيدة في لبنان على النحو المنصوص عليه في ​الدستور اللبناني​ و​اتفاق الطائف​ (1989) الذي وضع حدا للحرب الأهلية في البلاد.

وشجع على مواصلة دعمه لقدرات الجيش اللبناني. وأشار المجلس إلى أن انتهاكات السيادة اللبنانية، عن طريق الجو والبر، يجب أن تتوقف على الفور.