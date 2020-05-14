طنجة..حملة في حي بنكيران للتحسيس بخطورة الجائحة وتعقيم الأحياء مستمر- فيديو

فيديو: يونس الميموني
قادت السلطات المحلية، بطنجة، عملية تحسيس بخطورة وباء كورونا داخل حي بنكيران، بعد تسجيل بؤر عائلية، ساهمت في الرفع من عدد المصابين بالجائحة على مستوى المدينة.
وجابت سيارات القوات العمومية، الأحياء المذكورة، مستعملة مكبرات الصوت لتوعية الناس بضرورة البقاء في بيوتهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة، لتجنب انتشار العدوى، ناهيك عن حثهم على التقيد بإجراءات النظافة المعمول بها من طرف وزارة الصحة.
ورافقت السيارات المخصصة للتعقيم في جهة الشمال رجال السلطة المحلية، من أجل القيام بعملية تطهير واسعة لمختلف أحياء المنطقة.
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