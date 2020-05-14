منظمة الصحة العالمية: “كورونا” فيروس يمكن أن يستمر ويصبح من الأمراض المتوطنة

قالت صحيفة “ماركا” الاسبانية، إن جائحة “كورونا”، فيروس يهدد البشرية، وإن المختصين في علم الأوبئة يسابقون الزمن للحؤول دون أن يتحول إلى واحد من الأمراض المتوطنة.

وشدد المصدر ذاته، على كون الرهان الحالي يتمثل في القضاء عليه، مشددا في السياق ذاته أن “كورونا” فيروس يوحي بأنه جاء ليستمر.

وشدد المصدر ذاته أن مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية ميكي ريان، على ضرورة التعامل مع الوضع بجدية، وتابع “يمكن أن يصبح واحدا من الأمراض المتوطنة وأنه من المحتمل ألا يختفي”.

وزاد قائلا “يجب أن نتحلى بالواقعية، لا أحد يعلم تاريخ اختفاء الجائحة، هذا المرض يمكن أن يستمر ويمكن أن يختفي”.

واستطرد قائلا “الأمل في التوصل إلى لقاح سريع حاليا ليس شيئا واقعيا”.