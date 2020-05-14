ساهم في إخراجه مغربيتان.. “The Eddy” متاح على “نيتفلكس”

أصبحت سلسلة “The Eddy”، التي ساهم في إخراجها المخرجتان المغربيتان ليلى مراكشي وهدى بن يامينة، متاحة على منصة “نيتفلكس”.

وأتاحت “نيتفلكس” انطلاقا من ثاني أسابيع شهر ماي الحالي، السلسلة الفرنسية، ذات الإنتاج الأمريكي، والتي ساهم في إخراجها المخرجتان المغربياتان ليلى مراكشي وهدى بن يامنية إلى جانب الأميركي داميان شازيل، الحائز على جائزة الأوسكار وابن بلده المخرج والمنتج آلان بول.

وساهمت هدى بن يامنية، وليلى مراكش، في إخراج السلسلة التي تسلط االضوء على الموسيقى، بنصيب حلقتين لكل منهما، من أصل 8 حلقات في مجمل السلسلة.

وتحكي أحداث المسلسل الجديد قصة مالك لحانة، يتعامل مع الفوضى اليومية لعالم الموسيقى، والتي يواجهه انطلاقا من إشرافه على إدارة ناد في عاصمة فرنسا باريس.

وبخصوص المخرجتين المغربيتن، فهدى بن يامنية سبق وأن فازت في مهرجان كان السينمائي لعام 2016 بجائزة الكاميرا الذهبية، وجائزة سيزار لأفضل فيلم طويل، وذلك عن فيلمها Divines، أما ليلى اامراكشي، فقد أصبح اسمها مألوفا بعد إصدارها فيلم “ماروك” الذي أثار الجدل سنة 2005.