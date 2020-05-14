شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد إصابات كورونا في موريتانيا إلى 16 حالة والان نبدء بالتفاصيل
ودعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، في تغريدة عبر تويتر، المواطنين إلى التعاون مع السلطات والالتزام بالإجراءات الوقائية المتخذة.
وقال إن "الوضع تحت السيطرة".
وسجلت موريتانيا حتى الآن حالتي وفاة بالفيروس، حسب موقع "وورلد ميتر".
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