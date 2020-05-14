العراق يخطط لتسليح جيشه بمعدات متطورة لدحر الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخطط الحكومة العراقية الجديدة، لرفع القدرات التسليحية للقوات العسكرية بأسلحة ومعدات متطورة وبناء منظومة أمنية متكاملة للقضاء على الإرهاب.



وقال العميد يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، الأربعاء، في تصريح صحفي، إن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي تسعى لرفع القدرات التسليحية بغرض مكافحة الإرهاب وحماية أمن البلاد.

وبحسب رسول فإن الكاظمي الذي يعد قائدا عاما للقوات المسلحة أجرى اجتماعا موسعا بحضور وزير الدفاع والقيادات العسكرية وقادة الأسلحة والفرق والتشكيلات، لتدارس إعادة الهيبة للجيش العراقي والتعامل بحزم مع عصابات داعش وعدم إتاحة الفرصة لممارسة نشاطه الإرهابي.

وخلال الاجتماع دعا الكاظمي إلى "حماية المواطن العراقي وحماية المتظاهرين والتعامل بكل حكمة وعقل مع التظاهرات".

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وتعد وزارة الدفاع العراقية أول وزارة يزورها رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة، بعد تسلمه المنصب واجتماعه بكبار القيادات العسكرية في مقره.

وكان رئيس الحكومة العراقية قد أوكل مؤخرا إلى الفريق الأول الركن عبد الوهاب الساعدي أحد أبرز القيادات العسكرية الميدانية التي قادت عمليات تحرير المدن العراقية من سيطرة داعش، لمهمة رئاسة جهاز مكافحة الأرهاب خلفا للرئيس السابق.

يذكر أن مصادر أمنية عراقية أكدت مساء الأربعاء أن عناصر بتنظيم داعش فجروا أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية، مما تسبب بنقص تجهيز الطاقة إلى المنازل في مناطق غربي محافظة كركوك.

المصادر في قيادة شركة كركوك أوضحت أن فرقا فنية من دوائر وزارة الكهرباء تواصل العمل للبحث عن خطوط بديلة لمعالجة إيقاف تجهيز المنازل ومشاريع تصفية الماء والمشاريع النفطية.