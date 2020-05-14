ترامب يرفض تحذيرا جديدا من إعادة فتح الاقتصاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحذير أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية بالبلاد من مخاطر إعادة فتح الاقتصاد قبل الأوان.



وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، الأربعاء: "إنه رد غير مقبول بالنسبة لي"، مضيفا أنه فوجئ برد فاوتشي خلال شهادة أدلى بها في مجلس الشيوخ الثلاثاء.

وسجلت الولايات المتحدة، 1813 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وحذر فاوتشي، مدير المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية، من أن التعجل في فتح الأنشطة الاقتصادية يمكن أن يؤدي إلى تزايد انتشار فيروس كورونا الفتاك الذي قتل أكثر من 82 ألف شخص في الولايات المتحدة ووجه ضربة قوية للاقتصاد.

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وأصبح الطبيب فاوتشي (79 عاما) هدفا لانتقادات اليمين المتطرف في الولايات المتحدة وأنصار نظريات المؤامرة على الإنترنت بعدما أدلى بتصريحات بشأن التفشي تتعارض مع تصريحات ترامب.

كان ترامب قد جعل في السابق تعزيز الاقتصاد عنصرا محوريا في حملته للفوز بولاية جديدة في الانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وشجع ترامب الولايات على استئناف الأنشطة التي اعتبرت غير أساسية خلال الوباء.

وبحسب استطلاع للرأي أجرته رويترز، تراجعت شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الشهر الماضي، مع تزايد الوفيات بسبب فيروس كورونا، ليتقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن بفارق 8 نقاط.