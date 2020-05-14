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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى المغرب ولا وفيات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 مايو 2020
سجل المغرب اليوم الأربعاء 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات فى البلاد إلى 6512.
وقال محمد اليوبي مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة في إيجاز صحفي إن المغرب لم يسجل أي حالة وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة المنقضية ليبقى العدد المسجل 188 حالة فقط منذ ظهور الوباء في البلاد.
وأضاف أن عدد حالات التعافي من الإصابة بالفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ 140 حالة ليصل إجمالي الحالات المتعافية منذ بداية الوباء إلى 3131 حالة.
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