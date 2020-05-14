ترامب دعا حكام الولايات في البلاد للعمل على إعادة فتح المدارس

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب حكام الولايات في البلاد إلى العمل على إعادة فتح المدارس.
ونقل البيت الأبيض عن الرئيس قوله في اجتماع مع حكام كولورادو ونورث داكوتا "أعتقد أنه ينبغي عليكم بالتأكيد فتح المدارس"، مؤكدا انه "لن يعتبر الولايات قد تعافت، إذا لم تفتح المدارس فيها ".
يذكر ان الولايات المتحدة سجلت أعلى نسبة اصابات ووفيات جراء فيروس كورونا بين دول العالم. وكانت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس قد رأت إن الإدارة الأميركية والبرازيل لم تأخذا التحذيرات التي وضعتها المنظمة بداية أزمة كورونا على محمل الجد.
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