أنطوان سعد: خطة الحكومة الإصلاحية تحتاج الى آلية علمية وعملية

أعتبر النائب السابق ​اللواء​ ​أنطوان سعد​، في حديث لصحيفة "الأنباء الكويتية" ان "خطة ​الحكومة​ الإصلاحية تحتاج الى آلية علمية وعملية، والى مهل زمنية محددة، مع الابتعاد عن ​سياسة​ الكيد والتشفي والانتقامية والاستنسابية في انتقاء الملفات والقطاعات والمرافق العام، وان أي خطة لا تخضع لآلية تنفيذية تبقى حبرا على ورق وشكلية، وما يحصل اليوم بعيد كل البعد عن ​تحقيق​ هذه الآليات، في ظل حكومة الفريق الواحد واللوان الواحد، والتستر بلباس الديموقراطية".

وتمنى سعد ان "يسلم ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ البلد كما تسلمه، لا منهارا ولا مدمرا أو منقسما"، مستصعباً "الخلاص من ​الأزمة​ المالية الراهنة، ما لم تترافق مع إصلاحات حقيقية وموضوعية عبر عنها ​اللقاء الديموقراطي​ بورقة إصلاحية شاملة، تضمنت بعض العناوين التي من شأنها تعيد الثقة ب​الاقتصاد​ وبالدولة وتضع حدا للهدر و​الفساد​ والتهريب".