أنطوان سعد: خطة الحكومة الإصلاحية تحتاج الى آلية علمية وعملية

أعتبر النائب السابق اللواء أنطوان سعد، في حديث لصحيفة "الأنباء الكويتية" ان "خطة الحكومة الإصلاحية تحتاج الى آلية علمية وعملية، والى مهل زمنية محددة، مع الابتعاد عن سياسة الكيد والتشفي والانتقامية والاستنسابية في انتقاء الملفات والقطاعات والمرافق العام، وان أي خطة لا تخضع لآلية تنفيذية تبقى حبرا على ورق وشكلية، وما يحصل اليوم بعيد كل البعد عن تحقيق هذه الآليات، في ظل حكومة الفريق الواحد واللوان الواحد، والتستر بلباس الديموقراطية".
وتمنى سعد ان "يسلم رئيس الجمهورية ميشال عون البلد كما تسلمه، لا منهارا ولا مدمرا أو منقسما"، مستصعباً "الخلاص من الأزمة المالية الراهنة، ما لم تترافق مع إصلاحات حقيقية وموضوعية عبر عنها اللقاء الديموقراطي بورقة إصلاحية شاملة، تضمنت بعض العناوين التي من شأنها تعيد الثقة بالاقتصاد وبالدولة وتضع حدا للهدر والفساد والتهريب".
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