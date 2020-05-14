ادارة ترامب: اعادة كوبا إلى قائمة الدول التي لا تتعاون مع جهود مكافحة الارهاب

اعلنت إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إنها أعادت كوبا إلى قائمة الدول التى لا تتعاون بالكامل مع جهودها ل​مكافحة الإرهاب​.

وبررت ​وزارة الخارجية الأميركية​ هذه الخطوة برفض كوبا طلب ​كولومبيا​ تسلم قادة جماعة جيش التحرير الوطني المتمردة بعد أن أعلنت مسؤوليتها عن هجوم على أكاديمية للشرطة في بوجوتا في كانون الثاني عام 2019 أودى بحياة 22 شخصا.

واعتبرت ان رفض كوبا طلب التسليم الذي تقدمت به كولومبيا "يظهر أنها لا تتعاون مع ما تقوم به ​الولايات المتحدة​ لدعم جهود كولومبيا لضمان ​تحقيق​ سلام عادل ودائم وتوفير ​الأمن​ لشعبها".