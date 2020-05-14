التحكم المروري: انزلاق مركبة آخر نفق المطار

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن مركبة انزلقت آخر ​نفق المطار​. يذكر ان ​لبنان​ دخل مساء أمس مرحلة الاقفال التام بعدما أعلن مجلس الوزراء الإغلاق الكامل لمدة 4 أيام، اعتباراً من مساء الأربعاء 13 أيار، وحتى صباح الإثنين 18 أيار على ان تقفل كافة المؤسسات العامة والخاصة، ويمنع التجول على الطرقات إلا بنظام المفرد والمجوز.

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