وزير الخزانة الأميركي: ستتم إعادة فتح الاقتصاد ببطء

أعلن وزير الخزانة الأميركي ​ستيفن منوتشين​ أنه ستتم إعادة فتح ​الاقتصاد​ ببطء، محذرا من أن الانتظار أكثر من اللازم يهدد بحدوث أضرار اقتصادية بالغة.

وفي ​مقابلة​ مع محطة "​فوكس نيوز​" التلفزيونية أوضح انه "هناك أيضا خطر الانتظار أكثر من اللازم، يوجد خطر تدمير الاقتصاد الأميركي والتأثير الصحي الذى يسببه ذلك".

وتوقع أن يكون الربع الثاني "سيئا جدا" لكن إذا أعيد فتح الاقتصاد بأمان فستكون الأرباع التالية أفضل، وفي العام القادم "سيعود اقتصادنا عظيما مجددا".

وكان مستشار اقتصادي للبيت الأبيضقد اعلن سابقا ان "إغلاق الاقتصاد الأميركي بسبب جائحة فيروس كورونا يمثل صدمة ذات أبعاد تاريخية يرجح أن تدفع معدل البطالة على المستوى الوطني إلى 16 بالمئة أو أكثر هذا الشهر وتتطلب المزيد من المحفزات لضمان انتعاش قوي".