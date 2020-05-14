قائد قوات الدعم السريع بالسودان: هناك أياد خفية تعمل على تدمير السودان

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في ​السودان​، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول ​محمد حمدان​ دقلو خلال زيارته جرحى أحداث مدينة كادوقلي ب​مستشفى​ ​القوات​ في شمبات، ان "هذه الأحداث ليست ب​الجديدة​ وهم يقتلوننا بدم بارد، وهو استهداف غادر ومخطط له، وخلفه أياد خفية لتدمير السودان وشعبه، ولكن سنكشف هذه الأيادي الخفية في حينها، والحوادث كانت قليلة ولكن الآن هناك أسر تباد بأكملها، وما يحزن أن لدينا قوة كبيرة تقف موقف المتفرج وهناك عمليات إبادة تجري أمامها".

ولفت دقلو الى انه "لدينا مثل في ​دارفور​ يقول يموت ولدي ولا خراب بلدي"، مشدداً على أن "الأمر برمته، عبارة عن جر قوات الدعم السريع للمشاكل والفتن، وصدم القوات ب​الجيش​"، داعياً عناصر القوات إلى "الصبر والتأني والحذر من الانجرار وراء تلك المخططات المغرضة".