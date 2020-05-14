أعلن مدير برامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك رايان، أن الهجمات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد على العاملين في مجال الرعاية الصحية ومجموعات الأقليات العرقية في ارتفاع في جميع أنحاء العالم.
وذكر رايان أنه في نيسان الماضي تعقبت المنظمة 35 حادثة اعتداء على عمال أو مرافق رعاية صحية في 11 دولة، وفي أماكن أخرى يستهدف بعض المهاجمين الأقليات العرقية أو المهاجرين بسبب تهديد محتمل يمثلونه.
وعبر عن قلقه بشأن مجموعة كاملة من الهجمات، "لقد رأينا اعتداءات على العاملين الصحيين أنفسهم لأنهم عمال صحيون يتعاملون مع وباء كوفيد-19 ويُنظر إليهم على أنهم يعيدون المخاطر إلى مجتمعاتهم، لقد رأينا بعض الاعتداءات على مرضى فيروس كورونا أنفسهم والتي يُنظر إليها أيضًا على أنها خطر محتمل في المجتمعات".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بالصحة العالمية: ارتفاع نسبة الهجمات على العاملين بمجال الرعاية الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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