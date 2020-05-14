الصحة المكسيكية: إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 40186 مصاباً

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​المكسيك​ أن "إجمالي ​الإصابات​ في البلاد بلغ 40186 مصابا، وأن حصيلة الوفيات بلغت 4220 حالة، وانه تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية 1862 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، كما تم تسجيل 264 حالة وفاة بسبب الفيروس في عموم البلاد خلال نفس الفترة".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.