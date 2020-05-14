لجنة الصحة الوطنية فى الصين: 3 اصابات بفيروس كورونا

اعلنت لجنة الصحة الوطنية فى الصين إن البلاد سجلت 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 13 من ايار انخفاضا من 7 حالات فى اليوم السابق.
وذكرت اللجنة فى بيانها أن الحالات الثلاث الجديدة كلها إصابات محلية. وارتفع عدد الحالات الجديدة التى لم تظهر عليها أعراض المرض إلى 12 من 8 في اليوم السابق.
ويبلغ إجمالى عدد حالات الإصابة الآن 82929 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.
وكان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مايك رايان، قد حذر من مغبة التكهن بوقت اختفاء الفيروس. ورقال: "حتى في حال التوصل إلى لقاح، فإن السيطرة على الفيروس ستتطلب جهدا ضخما".
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