تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في بلغاريا

أعلنت وزارة الصحة في بلغاريا، عن تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك العدد الإجمالى للإصابات 2069 حالة.
كما ذكرت وكالة أنباء "صوفيا" البغارية أن عدد الأشخاص الذين تم شفاؤهم يبلغ 499، بينما توفى 96 شخصًا جراء إصابتهم بالفيروس.
يذكر انه وفقا لتعداد وكالة الصحافة الفرنسية بالاستناد إلى مصادر رسمية حتى نهاية يوم الثلاثاء، تم تسجيل 290,477 وفاة في العالم بسبب فيروس كورونا وتصدرت الولايات المتحدة الدول الأكثر تضررا، فبحسب جامعة جونز هوبكنز توفي فيها 1894 خلال 24 ساعة حتى صباح الأربعاء.
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