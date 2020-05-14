وزارة الدفاع الأميركية: شركة بوينغ ستزود السعودية بأكثر من ألف صاروخ

أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ ان "شركة ​بوينغ​ ستزود ​السعودية​ بأكثر من ألف ​صاروخ​، فالشركة ستصدر للرياض نحو 650 صاروخا من طراز (SLAM ER) - ​صواريخ​ جوية، و402 من طراز (Harpoon) المضادة للسفن"، مشيرة الى ان "​الرياض​ وقعت عقدا مع الشركة بـ1.971 مليار ​دولار​ لتطوير ونقل 650 صاروخا (SLAM ER) إلى السعودية، ومدى هذه ​الصواريخ​ يصل إلى 270 كم، ومن المتوقع أن تتم الصفقة حتى كانون الثاني عام 2028".

أما تصدير صواريخ (Harpoon) فسيتم ضمن عقد آخر بقيمة 656.98 مليون دولار، ويبلغ مدى هذه الصواريخ 125 كم.