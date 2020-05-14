شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مخالطته شيرين فراج.. النائب طلعت خليل: التحاليل المبدئية مطمئنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، إن التحاليل المبدئية التى أجرها اليوم الأربعاء، للتثبت من عدم وجود اشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، جاءت مطمئنة، وشملت التحاليل صوره دم كامله وأشعة مقطعية.

ويعتبر خليل أول من أعلن مساء أمس عن قراره بالعزل الذاتى لمدة 14 يوما لمخالطته النائبة شيرين فراج، بعدما أبلغ الطب الوقائى أمانة مجلس النواب بإصابتها بفيروس كورونا المستجد وعزلها فى مستشفى قصر العيني، وقال إنه تبادل الحديث مع البرلمانية خلال اجتماعات لجنة الخطة والموازنة حول مخصصات التعليم.

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وفى سياق متصل، أكد عضو مجلس النواب فى تصريحه لليوم السابع، أن لجنة الخطة والموازنة اتخذت قرارا بتأجيل اجتماعاتها إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2020/2021.

وبدأت اليوم الأربعاء، إجراءات التعقيم الكامل لكافة قاعات ومبانى وأروقة مجلس النواب، بعد ثبوت إصابة النائبة شيرين فراج، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وعزلها بمستشفى القصر العيني، وذلك قبل وقت كاف من انعقاد الجلسة العامة للبرلمان المزمعة 17 مايو القادم.

وأصدر المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، قراراً باعتبار يومى اليوم وغدا الخميس إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالأمانة، وذلك فى ضوء اتخاذ إجراءات احتياطية لتطهير وتعقيم جميع قاعات ومبانى ومكاتب مقر مجلس النواب اعتبارا من اليوم الأربعاء.