شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة التركية: أردوغان مصاب بـ«البارانويا».. ويحذرونه: سنطيح بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهورى بالبرلمان التركى إنجين ألتاى، أن المستفيد الوحيد من أى انقلاب بتركيا هو الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ووصفه بأنه مصاب بـ"البارانويا".

جاء ذلك خلال كلمة لألتاى بمؤتمر صحفى عقد داخل البرلمان التركى نقلها موقع تركيا الآن، أكد خلالها أن حزب الشعب الجمهورى لن يسمح لأى قوى غير قانونية أو بعيدة عن الصناديق الانتخابية بأن تمس بسلطة أردوغان وحزب العدالة والتنمية.

وأكد ألتاي، خلال حديثه، أن المستفيد الأكبر من الانقلابات التى وقعت بتركيا من قبل كان الرئيس التركي، قائلًا نفس النتائج كانت واحدة لحزب الشعب الجمهورى فى انقلابات 27 مايو و12 مارس و28 يناير و27 أبريل و15 يوليو. لكن هناك 3 انقلابات استفاد منها أردوغان. فى 28 فبراير خرج للساحة السياسية، وفى 27 أبريل أصبح أقوى، وفى 15 يوليو قال عنه إنه نعمة من الله. الحزب المتأثر سلبًا بشكل كبير من كل تلك الانقلابات هو حزب الشعب الجمهوري. وأكثر من دفع الثمن فى تلك الانقلابات هم الثوريون بتركيا.

وأوضح ألتاى أن "الرئيس التركى يقوى من مزاعم حدوث انقلاب ليغطى على عيوبه وأخطائه، وأنه يعانى من بارانويا تسمى الانقلاب وحزب الشعب الجمهورى والقوى الخارجية. ولكن لترتح يا أردوغان فحزب الشعب الجمهورى هو من سيطيح بك ولكن بالصناديق".