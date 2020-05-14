محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - (د ب أ):
قال المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ بطرابلس أسامة علي إن خمسة أشخاص جرحوا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس كحصيلة أولية لاستهداف منطقة طريق السور وسط طرابلس.
وأشار علي في تصريح صحفي إلى نقل المصابين لمستشفى طرابلس المركزي، مضيفا أن أحد الأقسام التابعة للمستشفى تعرض لقصف آخر في نفس التوقيت، دون أن يسفر عن أضرار.
وقال إن فرق الإسعاف والطوارئ تعمل على إخلاء المنطقة
كانت هذه تفاصيل خبر 5 جرحى جراء قصف على أحد أحياء العاصمة الليبية طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.