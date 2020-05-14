ترامب: تفاجأت بتحذير فاوتشي من إعادة فتح الاقتصاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تفاجأ بتصريحات كبير أطباء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتونى فاوتشى، حول مخاطر إعادة فتح الاقتصاد.
ووصف ترامب تصريحات فاتوشي بأنها غير مناسبة، قائلاً:"هذه ليست إجابة مقبولة بالنسبة لي"، وفق موقع قناة العربية الإخبارية.
وتتعارض وجهات النظر بين الرئيس الأمريكي ومستشاره فاوتشي الذي حذر مؤخرا أثناء حديث عبر الفيديو أمام لجنة يقودها الجمهوريون في مجلس الشيوخ، من انتشار فيروس كورونا في البلاد إذا رُفعت قيود الإغلاق العام قبل الأوان.
ورجح أن يكون العدد الفعلي لحالات الوفاة في الولايات المتحدة أكبر من الرقم الرسمي المُعلن، وهو 80 ألفاً.
بينما يصر الرئيس الأمريكي على استئناف الأنشطة التجارية مرة أخرى، معربا عن رفضه لرؤية فاوتشي.
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