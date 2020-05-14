"الزوجة والعشيق".. مفاجأة في اتهام سيدة بقتل زوجها بمساعدة نجلها وابن أخته بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مفاجأة كشفتها التحقيقات في اتهام سيدة بقتل زوجها بمساعدة نجلها وابن شقيقة الضحية، والتخلص من جثته بمقابر "أبو رواش" في مركز كرادسة.

علاقة عاطفية جمعت المتهمة "عبير" وابن شقيقة زوجها ويدعى "وليد" في الثلاثينات من العمر، تطورت إلى أخرى آثمة.

تكرار الخلاقات الزوجية بين المتهمة وزوجها "صابر" 45 سنة، دفعتها للتفكير في التخلص منه، لاسيما اتهامها الدائم له بالتقصير في مصروفات المنزل -بخلاف الحقيقة-.

يوم الواقعة، دست الزوجة أقراصا مخدرة في العصير لزوجها، وحضر ابن شقيقة الضحية الذي سدد له طعنة نافذة أسفل الصدر. حضر نجل الضحية "16 سنة"، ونقل الثلاثة الجثة إلى المقابر بواسطة دراجة نارية، وتم دفنها خلسة.

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ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي مأمور قسم شرطة كرداسة بلاغ بتغيب عامل مقيم بقرية ناهيا في ظروف غامضة.

شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة العميد طه فودة رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر.

تحريات العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، توصلت إلى أن الزوجة ونجلها ونجل شقيقة زوجها وراء ارتكاب الواقعة، إذ قتلوه وتخلصوا من جثته بمقابر أبو رواش.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم مجدي موسي وكيل فرقة شمال أكتوبر، والرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة، من ضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة ليتسنى للزوجة بيع المنزل.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات واستخرجت الجثة لتشريحها تحت إشراف مصلحة الطب الشرعي.