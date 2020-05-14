شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا بالمكسيك يرتفع إلى 4220 والإصابات تتجاوز 40 ألفاً والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 1862 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى جانب 294 وفاة جديدة. ووفقاً للإحصاء الرسمي، فقد رفعت الزيادة الجديدة حالات الإصابة المؤكدة إلى 40186 والوفيات إلى 4220 في المجمل.

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