شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: «كورونا» وصل مرحلة الانتشار المجتمعي والان نبدء بالتفاصيل
قال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح إن جائحة الكورونا وصلت الى مرحلة الانتشار المجتمعي مما يتطلب اتخاذ اجراءات احترازية وسياسات جديدة للحد من انتشارها.
وأضاف الوزير خلال حديثه فى المنصة الاعلامية لجائحة كورونا مساء أمس الأربعاء أن مجلس الوزراء استمع في جلسة أمس إلى تقرير قدمه وزير الصحة أكرم على التوم، بحسب وكالة الانباء السودانية (سونا).
كانت وزارة الصحة السودانية أعلنت عن ارتفاع حالات الاصابة بكورونا إلى 1661 حالة والوفيات إلى 80.
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