شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يرفض تحذير كبير خبراء الأمراض المعدية بشأن فتح الاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، تحذير أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد من مخاطر إعادة فتح الاقتصاد قبل الأوان بأنه غير مقبول.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "إنه رد غير مقبول بالنسبة لي"، مضيفا أنه فوجئ برد فاوتشي خلال شهادة أدلى بها في مجلس الشيوخ أول أمس الثلاثاء.

وحذر فاوتشي، مدير المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية، من أن التعجل في فتح الأنشطة الاقتصادية يمكن أن يؤدي إلى تزايد انتشار فيروس كورونا الفتاك الذي قتل أكثر من 82 ألف شخص في الولايات المتحدة ووجه ضربة قوية للاقتصاد.