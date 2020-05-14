شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: إيران بؤرة الإرهاب.. ومليارات الملالي توظف لتصنيع القنبلة النووية والان نبدء بالتفاصيل

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، النظام الإيراني بالاستمرار في «تحريك الإرهاب» في العالم، رغم تفشي وباء « كورونا »، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء في القدس، عقب مباحثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وصل بومبيو إلى إسرائيل صباح أمس في زيارة خاطفة لإجراء محادثات مع نتنياهو حول عدد من قضايا المنطقة، أبرزها التهديدات الإيرانية وما أثير عن نية إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي عن أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تقويض نشاط النظام الإيراني، وتحجيم موارده.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، اتهم إيران باستخدام مواردها من أجل «بث الرعب» في وقت يعاني شعبها من أزمة صحية واقتصادية مدمرة، وقبيل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي قال: يستخدم الإيرانيون موارد نظام «آية الله» لإثارة الرعب في جميع أنحاء العالم حتى أثناء هذا الوباء وفي وقت يكافح الشعب الإيراني بقوة.

وأضاف: هذا يشي بالكثير عن هؤلاء الذين يقودون هذا البلد.

وعشية وصوله إلى إسرائيل، قال بومبيو لصحيفة «إسرائيل اليوم» اليمينية إن أجندة زيارته ستتناول كيفية مواصلة العمل على ردع طهران ومنعها من الوصول إلى سلاح نووي.

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وبشأن قدرة إيران على امتلاك القنبلة النووية قال وزير الخارجية الأمريكي: في أكتوبر القادم، سيكون لدى إيران القدرة على بناء أنظمة أسلحتها التقليدية بطرق تجعلها أكثر قدرة على ممارسة الإرهاب، وإكراه وابتزاز الدول في جميع أنحاء العالم، مما يمنحها مساحة أكبر لمواصلة تنفيذ خطة لزيادة خطر امتلاكها السلاح النووي يومًا ما.

وأضاف: نعلم أن مليارات الدولارات التي كانت تتدفق إلى النظام، مكّنتهم من الحصول على الموارد للقيام بذلك، ليس فقط في حملتهم الإرهابية ولكن لاستخدامها في البحث والتطوير، إنهم اختاروا عدم الامتثال لمتطلبات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

وبشأن عزم الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات أشد ضد إيران في ضوء تدخلها في سوريا ولبنان والعراق، لفت وزير الخارجية الأمريكي إلى تقليص قدرات ودور طهران في أزمات هذه الدول.

من جانب آخر، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه لا يزال هناك عمل يجب القيام به ضمن رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في المنطقة.

وقال بومبيو في مؤتمره الصحفي أمس: تحدثت مع نتنياهو عن رؤية ترامب للسلام في المنطقة، ولا يزال هناك عمل يجب القيام به ضمن تلك الرؤية.