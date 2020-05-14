بقتل أسرته.. "اليمين" يهدد مستشار حكومة إسرائيل

قدم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، الأربعاء، بلاغا إلى الشرطة الإسرائيلية إثر تلقيه تهديدات بالقتل.

ورجحت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية أن تكون التهديدات صدرت عن "نشطاء في اليمين الإسرائيلي".

وقال أفيخاي ماندلبليت لمحققي الشرطة، إنه تلقى خلال اليومين الماضيين مكالمات هاتفية تضمنت تهديدات لحياته ولأسرته.

كما قدم نسخاً من الرسائل النصية التي تلقاها حيث تضمنت عبارات مثل" لتموت أنت وأفراد أسرتك، سننال منك أثناء أحد الاحتجاجات".

وأشار "ماندلبليت" إلى أن الرسائل تضمنت صور له وهو "بزي نازي وملابس سجن، فضلا عن نعته بأنه محتال وفاسد".

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية استغرقت شهادة ماندلبليت أمام محققي الشرطة قرابة الساعة.



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واعتبرت رئيسة نقابة المحامين الإسرائيليين، أوريت كورين، أن التهديدات " اجتازت كل الخطوط الحمراء"، وقالت" أتوقع من المسؤولين السياسيين توجيه رسائل واضحة بهذا الشأن قبل أن يتم سفك الدماء".



ووجهت عضو الكنيست من حزب "هناك مستقبل" المعارض، أورنا باربيفاي، انتقادات إلى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).

وقالت:"يمكن لجهاز الشاباك رصد تحركات لمريض بفيروس كورونا، ومع ذلك لا يمكنه رصد من يحرض ضد ماندلبليت".

ورجح مراقبون إسرائيليون لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن يكون مؤيدون لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقفون خلف هذه التهديدات.

وكان ماندلبليت، قدم مطلع العام الجاري، لائحة اتهام تتضمن الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة ضد نتنياهو حيث تبدأ محاكمته في 27 من مايو/ أيار الجاري.

وكان مسؤول الأمن في وزارة العدل الإسرائيلية طلب من الشرطة تشديد إجراءات الحراسة على المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية.



وقالت وزارة العدل الإسرائيلية، في بيان:" لقد استمرت هذه المضايقات والتهديدات المنظمة طوال الليل والصباح، وتضمنت المضايقات تهديدات ورسائل كراهية وتحريض".