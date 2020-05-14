حكومة نتنياهو الجديدة أمام الكنيست الخميس لنيل الثقة

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، رئاسة الكنيست الانتهاء من تشكيل حكومته الجديدة وعرضها عليه لنيل الثقة، الخميس.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست في بيان: "وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رسالة إلى عضو الكنيست بيني جانتس أبلغه فيها استكمال تشكيل حكومة جديدة".

وأكد الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين في تغريدة على "تويتر": "أنه تلقى مكتب الرئيس رسالة رسمية من نتنياهو يعلمه فيها استكماله تشكيل الحكومة".

وكان نتنياهو وجانتس اتفقا على تشكيل حكومة يتناوبان على رئاستها لفترة 18 شهرا لكل منهما حيث يترأسها الأول حتى نهاية العام المقبل، ثم يتسلم الثاني رئاستها لفترة مشابهة.

وخلال فترة رئاسة نتنياهو للحكومة سيتولى جانتس حقيبة الدفاع إضافة الى موقع "نائب رئيس الوزراء" فيما يتولي القيادي في حزب "أزرق أبيض" جابي اشكنازي حقيبة الخارجية.

واستعدادا لأداء اليمين القانونية أمام الكنيست، مساء الخميس، فقد أعلن جانتس استقالته من رئاسة الكنيست وسط تقديرات بأن يتولى هذا المنصب القيادي في حزب " الليكود" اليميني وزير السياحة ياريف ليفين الذي قدم استقالته من الحكومة استعدادا لتوليه المنصب الجديد.

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وأعلن المكتب الإعلامي للكنيست عقد جلسة، مساء الخميس، لانتخاب رئيسا له، ثم عرض نتنياهو حكومته الجديدة أمام البرلمان الإسرائيلي وملامح برنامجها.

وأشار إلى انه سيلي ذلك إلقاء رئيس الوزراء المناوب بيني جانتس كلمة لمدة 15 دقيقة، ثم يفسح المجال أمام الأحزاب ليتحدث مندوب عن كل منها لمدة 9 دقائق، بعد أن يتحدث زعيم المعارضة لمدة 15 دقيقة.

ولفت المكتب الإعلامي للكنيست إلى أنه عقب تصويت الكنيست على منح الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة، سيؤدي أعضاء الحكومة الجديدة اليمين القانونية.

وعانت إسرائيل من حالة جمود منذ شهر نيسان/إبريل 2019، حينما جرت الانتخابات العامة التي انتهت دون تمكن نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة.

وتلى ذلك انتخابات ثانية في أيلول/سبتمبر، انتهت أيضا دون تمكن نتنياهو أو جانتس من تشكيل حكومة جديدة.

وأفضت الانتخابات الأخيرة التي جرت في آذار/مارس الماضي إلى اتفاق نتنياهو وجانتس على تشكيل حكومة وحدة ستعرض على الكنيست الخميس.