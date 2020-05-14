بريطانيا تستأنف جلسة تسليم مؤسس ويكيليكس 7 سبتمبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستأنف القضاء البريطاني، في 7 سبتمبر/أيلول المقبل، دراسة طلب تسليم مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج للولايات المتحدة بعد تأجيله جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.



وكانت القاضية فانيسا باريتسر قبلت في أبريل/نيسان الماضي، بعد أسبوع أول من الجلسات في فبراير/شباط الماضي، طلب استمهال قدّمه الدفاع لتحضير الملفات بما أن محاميي "أسانج" لم يتمكنوا من زيارته في السجن بسبب الوباء.

وأعلن ويكيليكس في تغريدة، الأربعاء، أن "السابع من سبتمبر/ أيلول حدد لاستئناف جلسة تسليم جوليان أسانج" مضيفا أن مكان عقد الجلسة "لم يحدد بعد".

ويواجه أسانج تهما بموجب قانون التجسس الأمريكي على خلفية نشر "ويكيليكس" عام 2010 سلسلة ملفات سرية تشمل معلومات مفصلة عن العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان والعراق.

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وينتظر أسانج احتمالا بالسجن لـ175 عاما، حال إدانته.

كورونا يؤجل محاكمة مؤسس ويكيليكس في بريطانيا

والشهر الماضي، رفضت المحكمة الإفراج عن أسانج بكفالة الشهر الماضي بعدما أصر على أنه يواجه خطر الإصابة بكوفيد-19، في وقت تدرس الحكومة البريطانية الإفراج بشكل موقت عن بعض السجناء وسط القلق من احتمال تفشي الفيروس في السجون.

وفي حال ادانته فيم الممكن أن يسجن لمدة 175 عاماً.

وأوقف الأسترالي (48 عاما) في أبريل/نيسان 2019 بعد ان أمضى 7 سنوات في سفارة الأكوادور في لندن حيث لجأ بعد أن خالف شروط الإفراج عنه بكفالة، خشية تسليمه للولايات المتحدة.