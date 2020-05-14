شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"خطة البرلمان": جولاتنا بالدوائر مستمرة ونحرص على الإجراءات الوقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب بدير عبد العزيز موسى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تواصل النواب مع المواطنين فى دائرته قائم على التواصل بشكل مباشر، خاصة وأن هناك العديد من الملفات والقضايا التى تستوجب وجود النائب فى قلب الحدث، وفى ظل الأزمة الأخيرة المتعلقة بفيروس كورونا، هناك العديد من الإجراءات الاحترازية التى يتم اتباعها أثناء الجولات والحرص عليها، منها على سبيل المثال ضرورة ارتداء الكمامة، والحرص على حمل جميع أدوات التعقيم، والبعد قدر الإمكان عن أماكن التجمعات، خاصة وأن النائب أو المسئول بشكل عام لابد أن يكون قدوة لغيره، فى جميع الممارسات المتعلقة بكيفية تنفيذ حزمة التعليمات الصادرة من قبل منظمة الصحة العالمية، والإجراءات الصادرة من قبل الوزارات المعنية منذ بداية الأزمة الراهنة.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن التواصل المباشر مع المواطنين فى الدوائر عليه عامل كبير فى تبادل الثقة بينهم وبين النائب الذى يعتبر همزة الوصل بينهم وبين السلطة التنفيذية، ولهذا يوجد بعض المشاكل التى لا يستطيع النائب أن يعتمد على التواصل من خلال مواقع التواصل فقط، حتى وإن كان هناك العديد من بعض المشاكل التى يتم الاعتماد الكلى فيها على مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل التكنولوجيا الحديثة ولكن يظل التواجد على الأرض فى الكثير من الملفات العالقة هو الحل الأمثل.

وناشد عضو مجلس النواب، المواطنين بأهمية تنفيذ التعليمات الاحترازية المتفق عليها، وعدم التهاون فى التعامل مع الأزمة، حتى لا يتفشى الفيروس فى المجتمع، خاصة وأن المواطن هو العامل الرئيسى من أجل الخروج من هذه الأزمة، وأن جميع الإجراءات بدون وعى لن تؤدى الهدف المنشود منها وتصبح كأنها والعدم سواء، وخلال الفترة المقبلة لابد أن يكون هناك مزيد من الوعى والحرص لعدم انتشار الوباء.

الجدير بالذكر أن النائبة الدكتور شيرين فراج أصيبت بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتم عزلها بمستشفى القصر العينى الفرنساوى بعد أن ثبتت إيجابية التحليل، وكانت حاضرة لاجتماع لجنة الخطة يوم الخميس الماضى.