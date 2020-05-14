شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر التقرير البرلمانى حول إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة "الخطة والموازنة"، ومكتب لجنة "الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية"، عن مشروع قانون مقدّم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939، الخاص بضريبة الأطيان، والذى من المنتظر أن يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة يوم الأحد.

ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى، وتشجيعا لهم على زيادة الإنتاج الزراعى.

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون يهدف إلى استمرار تخفيف العبء الضريبي عن صغار المزارعين، حتى يتمكن القطاع الزراعى من القيام بدوره فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج الزراعى خلال السنتين القادمتين.