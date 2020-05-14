شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الدفاع بالبرلمان: مجلس النواب سيواصل جلساته للانتهاء من التشريعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء يحيي كدواني ، عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب إن الفترة الحالية تتطلب عمل البرلمان لإهمية التشريعات الموجودة والتي لابد من الانتهاء منها، إضافة إلى الدور الرقابي، وأضاف عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، في تصريح لليوم السابع، أن البرلمان سيستكمل مهامه بمناقشة القوانين الموجودة وطلبات الإحاطة وغيرها من الأدوات الرقابية وذلك لمواجهة أزمة كورونا ، والعمل على التكاتف خلال تلك الفترة لمواجهة هذا الفيروس القاتل، لافتا إلى أن الجميع عليه دوره في تكثيف الاجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا، وذلك حتى تعود الحياة الطبيعية في مصر حتي لا يتأثر اقتصاد البلاد كما حدث في دول كثيرة.

و أصدر مجلس النواب بيانا حول الإجراءات التي قام بها في ضوء تأكيد إصابة النائبة الدكتورة شيرين فراج بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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وذكر البيان أن المجلس تواصل مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، والذين حضروا إلى مقر المجلس فور إخطارهم، وقاموا بمعاينة أماكن تواجد النائبة خلال الأسبوع الماضي، سواء في القاعة الرئيسية أو قاعات الاجتماعات أو القطاع الطبي.

وفي هذا الصدد راجع قطاع الطب الوقائي الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذها المجلس منذ بداية الأزمة، وخاصة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وتنظيم المسافات الآمنة في الجلوس، وتوزيع المطهرات على مستوى جميع القاعات، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات، وأكد مسئولو الطب الوقائي كفايتها تماماً لمنع انتشار أي عدوى دون الحاجة إلى مزيد من الإجراءات.