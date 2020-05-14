شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يأخذ الرأى النهائى على مشروع قانون الأمراض المعدية الأحد القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يأخذ مجلس النواب خلال جلساته العامة التى تبدأ الأحد القادم الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية. ووافق المجلس فى المجموع على مشروع القانون فى الجلسات الأخيرة. ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية فى مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديداً خطيراً للصحة العامة، حيث كشفت تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد عن ضرورة تعديله لتحقيق بعض الأهداف منها: تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أى من الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون،و تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن،و تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة.

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