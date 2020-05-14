"الكمامة شرط أساسي".. 9 قواعد ضرورية للمواطنين أثناء فترة التعايش مع كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

حددت وزارة الصحة والسكان، عددًا من القواعد التي من الواجب أن يلتزم بها المواطنين أثناء فترة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك ضمن الخطة الكاملة التي نشرتها وزارة الصحة التعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتي من المقرر بدء العمل بها مطلع الشهر المقبل، وفق ما أعلنت الحكومة في وقت سابق.

وتشمل هذه القواعد:

- الالتزام بارتداء الكمامات في حالة الخروج من المنزل، وتتولى المنشآت ووسائل النقل المختلفة الرقابة على عدم الدخول إلا لمرتدي الكمامات في مرحلة الإجراءات المشددة والمتوسطة.

- ضرورة الالتزام بالبقاء بالمنزل وعدم الخروج إلا في حالة الضرورة القصوى لكل من هم فوق الخمسين عاما، أو من أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل.

- البقاء في المنزل عند المرض أو ظهور أي أعراض حتى لو كانت بسيطة، وأخذ الاحتياطات عند التعامل مع باقي الأفراد بالمنزل، والتواصل من خلال الخط الساخن في حالة ظهور أي أعراض.

- المحافظة على التباعد المكاني بمسافة لا تقل عن 2 متر، مع جميع الأفراد وتجنب الأماكن المزدحمة.

- تجنب استخدام أي أدوات مشتركة والاحتفاظ بالمستلزمات الشخصية وتطهير الأماكن المشتركة قبل الاستخدام.

- الحفاظ على آداب العطس والسعال باستخدام المناديل الورقية.

- التنظيف والتطهير المستمر للأسطح والأرضيات بالمطهرات بالمنازل وخاصة الأماكن المشتركة.

- يتولى أحد أفراد الأسرة الأصحاء والذين ليس لديهم أعراض مرضية التعامل مع عامل التوصيل (الدليفري).

- في حالة كون الشخص في عزل منزلي ويضطر إلى استلام الطلب من الدليفري بنفسه، يجب عليه عمل الآتي بالترتيب:

1- غسل اليدين جيدا بالماء والصابون فترة لا تقل عن نصف دقيقة.

2- ارتداء جوانتي نظيف بعد غسل اليدين وارتداء الكمامة.

3- اعطاء المقابل المالي عن بعد وهو مرتدي الجوانتي النظيف لعامل التوصيل.

ومن المقرر أن تُنفذ هذه الخطة على 3 مراحل، الأولى: وهيّ مرحلة الإجراءات المشددة لتفادي أي نوع من الانتكاسة، ويبدأت تطبيقها مباشرة وتستمر حتى حدوث تناقص في إجمالي الحالات الجديدة المكتشفة في أسبوعين متتاليين على مستوى الجمهورية، والمرحلة الثانية: وهي مرحلة الإجراءات المتوسطة وتبدأ بعد المرحلة الأولى مباشرة لمدة 28 يومًا، والمرحلة الثالثة، وهي مرحلة الإجراءات المخففة والمستمرة، وتستمر حتى صدور قرارات أخرى لحين إعلان منظمة الصحة العالمية انخفاض تقييم المخاطر عالميا إلى المستوى المنخفض.

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