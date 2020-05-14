محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة: شددت وزارة الصحة والسكان، على ضرورة عدم السماح لعدد من الكيانات والجهات بالعودة للعمل مرة أخرى أثناء جائحة كورونا؛ لوجود خطر شديد لنقل العدوى وانتشارها. يأتي ذلك ضمن الخطة الكاملة التي نشرتها وزارة الصحة التعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتي من المقرر بدء العمل بها مطلع الشهر المقبل، وفق ما أعلنت الحكومة في وقت سابق. وتشمل هذه الكيانات: - الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح والقهاوي والكافيهات وجميع الأماكن الترفيهية. - المطاعم على أن يتم استمرار العمل بتوصيل الطلبات المتبع حاليا. Advertisements - الجامعات والمدارس ورياض الأطفال والحضانات. - صالات التمارين واللياقة البدنية والنوادي الرياضية والاستراحات المغلقة بالأندية. - عدم إقامة الأفراح والجنازات وغيرها من المناسبات التي تتم في تجمعات. ومن المقرر أن تُنفذ خطة التعايش على 3 مراحل، الأولى: وهيّ مرحلة الإجراءات المشددة لتفادي أي نوع من الانتكاسة، ويبدأت تطبيقها مباشرة وتستمر حتى حدوث تناقص في إجمالي الحالات الجديدة المكتشفة في أسبوعين متتاليين على مستوى الجمهورية، والمرحلة الثانية: وهي مرحلة الإجراءات المتوسطة وتبدأ بعد المرحلة الأولى مباشرة لمدة 28 يومًا، والمرحلة الثالثة، وهي مرحلة الإجراءات المخففة والمستمرة، وتستمر حتى صدور قرارات أخرى لحين إعلان منظمة الصحة العالمية انخفاض تقييم المخاطر عالميا إلى المستوى المنخفض. اقرأ أيضًا: تُنفذ على 3 مراحل.. الصحة تكشف الخطة الكاملة للتعايش مع كورونا

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كانت هذه تفاصيل خبر بينها المدارس.. الصحة تكشف عن 5 جهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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