بعد تحويل ملكيتها للدولة.. ما هي الشركة الوطنية للإسكان بالسعودية؟

أصدر مجلس الوزراء السعودي أمس الأربعاء قرارًا بتحويل ملكية الشركة الوطنية للإسكان إلى الدولة وذلك خلال الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين تحويل ملكية الشركة الوطنية للإسكان إلى الدولة.

وتقدم إليكم "بوابة الوفد"، بعض المعلومات عن الشركة الوطنية للإسكان، والتي تم تأسيسها بعدما صدر تاريخ 08/02/1437هجرةـ لتكون كذراعٍ استثماري لوزارة الإسكان، وذلك للاستثمار في القطاع العقاري والسكني المحلي، وإقامة الشراكات مع القطاعين العام والخاص لتكون الذراع التنفيذي والتشغيلي لمبادرات وبرامج وزارة الإسكان.

ويتم ذلك من خلال إقامة الشراكات مع المطورين العقاريين المحليين والدوليين لاستقطاب خبراتهم وتفعيل جهودهم بشكل مباشر عبر المحفّزات والتسهيلات التي تعززها وزارة الإسكان من خلال

الشركة الوطنية للإسكان مع كافة قطاعات الدولة ذات العلاقة، مما يرفع الإنتاجية ويمد السوق المحلية بالمزيد من المشاريع المدعومة بالبنية التحتية والمواد ذات الجودة، التي تكفل للمواطنين تجربة سكن فريدة تحقق لهم امتلاك السكن بمواصفات عالية وتوقيت قياسي، وتصل بجهود وزارة الإسكان لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لرفع نسبة التملّك إلى 60% بحلول عام 2020م كجزء حيوي ومحوري، عن طريق تنفيذ معطيات ومعايير الأداء التي تفرضها رؤية المملكة 2030.

دور الشركة الوطنية للإسكان

يخول لها استضافة وتشغيل مبادرات وبرامج الوزارة، عبر تمكين فرق عمل

ميدانية وإدارية من تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتنمية البيئة السكنية بالعديد من المحفزات والمنتجات التي ترفع مؤشرات الأعمال وتخدم الشراكة الاستراتيجية مع القطاع العقاري الخاص في المملكة، الذي يساهم في تحقيق تطلعات وزارة الإسكان وبالتالي الوصول إلى مستهدفات برنامج التحول الوطني برفع نسبة التملّك إلى 60% في عام 2020م، كهدفٍ حيوي على خريطة رؤية المملكة 2030.

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أهدافها

خلق بيئة تنافسية في القطاع الخاص لتنشيط بيئة الإسكان بالمشاريع التي تحقق أهداف برنامج الإسكان 2020، ورؤية المملكة 2030 للقطاع السكني.

دعم السوق المحلية بالمبادرات والمنتجات والبنية التحتية، ورفع العرض ليتوافق مع الطلب.

تحفيز القطاع العقاري من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مبادرات وبرامج الوزارة، ليتمكّن من تقديم خدمات الإسكان للمستفيدين من المواطنين بجودة عالية وتوقيت قياسي.

رفع عوائد الاستثمار وخلق بيئة مستدامة من خلال الدعم الحكومي لرؤوس الأموال والأراضي.